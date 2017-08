In Gerlafingen wird jeder ehemalige Gemeindepräsident zum Kunstwerk und in der Gemeindeverwaltung an die Wand gehängt.

Am Donnerstagabend nach seiner letzten Gemeinderatssitzung wurde auch Peter Jordi mit einem Abbild seiner selbst überrascht. 17 Jahre lang hat er nun die Gemeinde geleitet.

Das Werk, welches von der Macherei stammt, präsentiert Jordi stolz auf dem Sozialen Netzwerk Facebook.