Pestalozzi half mit

Geboren wurde die Lutermoos-Runde bei einem Feierabend-Bier. Ganz nach dem Motto von Pestalozzi sollen Kopf, Herz und Hand gleichermassen eingesetzt werden, erklärte Jan Flückiger. Konkret heisst dies, dass die vier Kilometer lange Runde dazu animieren soll, sich zu bewegen. Egal ob das im Laufschritt oder beim Spazieren passiert. An 13 Posten können Übungen absolviert werden, die Kraft, aber auch Koordination fördern. Dazu kommen Fragen, die die Sinne ansprechen, wie beispielsweise «was reichst du hier im Wald?». Die Runde dauert zwischen 60 bis 90 Minuten.

Die Lutermoos-Runde liegt auf Gemeindegebiet von Recherswil, Willadingen und Koppigen und quert damit auch die Kantonsgrenze. Die Waldbesitzer hätten alle spontan zugesagt, als es um die Realisation ging. Auch die kantonalen Behörden und die Jäger mussten das Okay geben. Wer die Runde absolviert, bewegt sich auf den normalen Waldwegen. Bei den einzelnen Posten wurden weitgehend natürliche Ressourcen genutzt. «Wir versuchten, so wenig wie möglich künstlich zu bauen», erklärte Martin Rohn am Montagabend bei der offiziellen Vorstellung des Parcours. Auch die Tafeln, die die Übungen bei den einzelnen Stationen erklären, sind möglichst einfach gehalten.

Spezielle App entwickelt

Speziell ist, dass Lehrlinge einer IT-Firma eine App zur Lutermoos-Runde entwickelt haben. Diese kann gratis heruntergeladen werden. Die App erklärt die einzelnen Posten und mit Videos werden die Übungen vorgezeigt. Sie weist aber auch jederzeit den Weg. «Es ist aber nicht nötig, das Natel mitzunehmen. Wir haben den Weg mit Männchen markiert, die wir an die Bäume gesprayt haben», so Jörg Aebischer.