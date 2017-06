Juni 2017. Die Arbeit ist abgeschlossen. Von seinem Fenster aus blickt Kind auf die ehemaligen Industriegebäude. Die Maschinen sind längst stillgelegt und in die ganze Welt verschwunden, die Arbeiter sind weg. «Ich bin tatsächlich der letzte Angestellte der Attisholz AG», sagt der 50-Jährige. Er strebte dies nicht an. Es kam einfach so.

Der Anfang: Grosse Investition und ein unerschütterlicher Glaube an die Zukunft

Ein Ende in ein paar Jahren? Nein, es herrschte Aufbruchstimmung, als der gebürtige Liechtensteiner im November 1997 ins Attisholz kam. Man wusste, dass die besten Zeiten der Basisindustrie in der Schweiz vielleicht vorbei sind. Aber man war daran, neue Geschäftsperspektiven zu finden. Der promovierte Chemiker wurde eingestellt, um neue Produkte für die 1881 gegründete Firma zu entwickeln. 1999 wurden nochmals 140 Mio. Franken investiert. «Man hat geglaubt, dass es gut kommt, und wir waren auch gut unterwegs», sagt Kind. Und schliesslich war es in der Vergangenheit noch immer gut gekommen, auch wenn die Zeiten nun turbulent waren: Auf die Übernahme durch Christoph Blochers Emesta folgte 2002 der Kauf durch die Borregaard. Selbst als im Sommer 2008 die Betriebsschliessung als mögliches Szenario auf den Tisch der Geschäftsleitung gekommen sei, «haben wir dies nicht als Szenario angeschaut, mit dem man jetzt rechnen muss», erzählt Kind.