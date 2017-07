Den Sonnenuntergang mit Blick auf den Jura und grossartiger Musik geniessen, dazu ein Bierchen schlürfen und den Magen verwöhnen mit Crepes, Fajitas, Burgern oder Älplermagronen. Was will man da noch mehr? Am Freitag und Samstag pilgerten je 4 500 Festivalbegeisterte nach Etziken, um genau dies zu tun. Pünktlich zum Gross-Event verschwanden auch die Gewitterwolken über dem Festivalgelände und dem Erfolg des Openair stand nichts mehr im Wege.