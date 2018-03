Bewusster trainieren

Martina Strähl hat sich in diesen letzten Monaten grundlegend verändert. «Zuerst war der Sport völlig in den Hintergrund getreten», sagt sie. Zweifel machten sich breit zu ihrer sportlichen Zukunft. Doch schnell kehrte die Freude an der Bewegung und an den Trainings zurück. Ab November ging’s auch leistungsmässig aufwärts. Gesund und dynamisch fühle sie sich seither. Und sie spricht Nuancen an in ihrer Wahrnehmung und ihrem Alltag: «Ich höre noch besser auf mich und ziehe bei Bedarf die Handbremse.» Bewusster trainiere sie, achtsamer lebe sie im Alltag.

Mit ihrem eindrücklichen Resultat am Reusslauf hat Martina Strähl nicht nur ihr Gefühl bestätigt, sondern auch den Formnachweis gegenüber Swiss Athletics erbracht. Die Leistungssportlerin ist zurück. Das beweist auch die Selektion für die Halbmarathon-Weltmeisterschaft vom 24. März in Valencia (E). Gelingt ihr dort ein ansprechendes Resultat, kann sie mit den Leichtathletik-Europameisterschaften im August in Berlin rechnen: im Marathon.