Der Abfall aus 184 Gemeinden mit rund einer halben Million Einwohnern landet in der Kehrichtverbrennungsanlage Kebag in Zuchwil. Knapp 224'000 Tonnen waren es im letzten Jahr. Das ist sogar etwas mehr als die mit dem Amt für Umwelt vereinbarte Maximalmenge, man musste den Kehrichtverbrennungsanlagen in Bern, Basel und Biel aushelfen. Nach über 40 Jahren Betrieb stösst die Kebag-Anlage mit ihren vier Ofenlinien an die Altersgrenze.

Sie soll durch einen Neubau ersetzt werden. Am Donnerstag war es an den Aktionären, mit der Genehmigung des Investitionskredits definitiv grünes Licht für das Mammutprojekt «Kebag Enova» zu geben. Obwohl es um eine enorme Summe geht, war der Entscheid an der Generalversammlung in Zuchwil unbestritten. Zum Investitionskredit von 439 Millionen Franken genehmigten die Aktionäre noch eine Reserve von 40 Millionen zur Absicherung nicht beeinflussbarer Projektrisiken.