Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung vom März beschlossen, nicht auf die Schlussabrechnung für die Erschliessung Cevi-Haus einzutreten und forderte von der Verwaltung aufzuzeigen, wie man die Planungsfehler und die Informationspanne erklären kann. Denn die Erschliessung kam mehr als doppelt so teuer als veranschlagt zu stehen, und der dazu nötige Nachtragskredit wurde erst nach Abschluss der Bauarbeiten beantragt. Ferner sei zu prüfen, ob sich der Cevi an den Kosten und Projektänderungen zu beteiligen habe. Nun ist das Geschäft abermals vor dem Gemeinderat gelandet.