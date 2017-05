Eine weitere Neuerung im Leitbild betrifft Hochbauten. Während im alten Leitbild kein Hochhaus enthalten war, ist dies nun nicht mehr ausgeschlossen. Gemeindepräsidentin Jasmine Huber relativierte allerdings: «Seid Euch bewusst, Biogen wird zwölf Stockwerke hoch!» Diskutiert wurde zudem der Aspekt der Schule – in einer ersten Phase brauche es noch keinen zusätzlichen Schulraum. Denkbar wäre aber, dass im dortigen Areal irgendwann ein zusätzlicher Schulstandort entstünde. Dies liege aber noch in ferner Zukunft, geplant ist nämlich eine allmähliche, schrittweise Entwicklung es Areals. Die ersten Wohnungen werden frühestens in sechs Jahren bezogen, so die Prognose der Halter AG, und in den nächsten zehn Jahren sollen es maximal 400 Leute werden. Geplant ist eine gute Durchmischung – also Wohnungen für jedes Budget. «Es wird ein neuer Dorfteil entstehen», so Jasmine Huber.

Erfolgreiche Rechnung

Die Rechnung 2016 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 702 000 Franken gut ab. Erwartet wurde gemäss Budget nämlich nur ein Ertragsüberschuss von rund 250 000 Franken. Der Gesamtaufwand ist mit rund zehn Millionen Franken leicht tiefer als im Budget. Ein sparsamer Umgang mit den Ausgaben habe dazu geführt, dass fast in allen Funktionen Minderausgaben zu verzeichnen seien. Zudem freue man sich über höhere Steuererträge. Nebst den juristischen Personen hätten vor allem die Grundstückgewinnsteuern das Budget um einiges übertroffen.

Die Nettoinvestitionen liegen mit knapp einer Million Franken über dem Budget, was vor allem an zeitlichen Verschiebungen von Ausgaben und Einnahmen liege. Der Rat macht in seinem Bericht ausserdem darauf aufmerksam, dass in den nächsten Jahren grosse Investitionen anstehen. Genannt werden etwa der Neu- oder Umbau der Mehrzweckhalle, Gemeindebeiträge an die Sanierung der Kantonsstrasse oder die Sanierung des Areals «Weier».

Im Weiteren hat der Gemeinderat auf Antrag der Ortsplanungskommission beschlossen, eine Planungszone über die geplante Zentrumszone Baselstrasse zu erlassen. Ziel sei es, dass dem Gedankengut der neuen Ortsplanung nicht vorgegriffen werde könne.