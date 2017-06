Allerdings darf der Biber im Wald so viele Bäume annagen und Wasser stauen, wie er möchte. «Wir haben diesen Wald nicht gekauft, um Geld damit zu verdienen. Er soll dem Biber als Lebensraum dienen und er darf ihn umgestalten.»

Auf der Parzelle die Pro Natura erwerben konnte (siehe Kasten unten), stehen viele Ahornbäume, die mit einem Fegeschutz versehen sind. «Diese werden wir alle wegnehmen.» Möglicherweise wird auch noch die eine oder andere Fichte gefällt. Die Eichen hingegen werde man wohl mit Drahtgeflecht schützen und hofft, dass der Biber sie in Ruhe lässt. Zusätzlich sollen in der Schneise, die durch das Verlegen der Drainage entstanden ist, Weidenstecklinge eingepflanzt werden. Biber lieben Weiden, erklärt Gerke diese Massnahme.

Burgen und Dämme

Der Biber lässt sich laut Gerke in ein paar wenigen Worten beschreiben. «Er baut Höhlen oder Burgen in denen er wohnt und Dämme, mit denen er Gewässer so staut, dass er gut darin schwimmen kann. Der Biber lebt in einer Familie, ist ortsgebunden und Vegetarier.»

Im Biberrevier am Weierbach sind die Spuren der Tiere gut zu sehen. Vom Bach aus führen kleine Trampelpfade in den Wald und auch in die angrenzende Wiese, wo die Tiere mit Vorliebe Klee, aber auch allerlei Gräser fressen. Im Wald sind überall angenagte oder gefällte Bäume zu sehen.

Stören die Bauarbeiten für die Drainage die Biber? Gerke verneint: «Biber sind tolerant.» Ungünstig sei einzige der Zeitpunkt, da im Mai die Jungen zur Welt kommen. «Aber das ging jetzt halt wegen der Witterung nicht anders.»