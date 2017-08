Am 30. Juli feierte Helene Fischer ihren Geburtstag. Nein, natürlich nicht jene, die Konzerthallen und Klatschspalten füllt – sie hat heute, am 5. August. Wir meinen jene, die vor 91 Jahren in Unterramsern als Tochter des Posthalters Ziegler geboren wurde. «Sie glauben ja nicht, was ich mit dem Namen schon alles erlebt habe», sagt die vife Seniorin am Gartentisch sitzend in der Hostet ihres Hauses in Küttigkofen.

Hier lebt sie, seit sie als 20-Jährige ihren Mann geheiratet hatte, der 1993 leider schon verstorben ist. Lange Jahre sei ihr Name kein Thema gewesen, erzählt sie weiter. Ausser, dass der Vorname eher selten war. Tatsächlich findet man Helene in der Schweiz wenig. Häufiger kommt die französische Version «Hélène» oder die italienische «Elena» vor.

Helene weiss aber genau, warum sie diesen Namen trägt. «Mein Grossvater gab ihn mir. Und zwar hatte er zwei Schwestern, die im Welschland wohnten und ihm den Namen schmackhaft machten. Also wurde ich so genannt – allerdings ohne Accent.» So steht es auch im Taufregister. Sie sei als junges Mädchen weit und breit die Einzige mit diesem Namen gewesen. Ihre Kameradinnen hiessen Frieda, Anna oder Lisa, vielleicht noch Leni.