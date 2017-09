1992 war das World Wide Web gerade geboren. Snap sangen «I’m serious as cancer when I say rhythm is a dancer» und landeten mit Eurodance und fragwürdigen Zeilen einen Welthit. Zu dieser Zeit gründeten ein paar Schulbuben im Leberberg eine Band. Die Teenager aus Selzach, Bellach und Langendorf kannten sich aus dem Ausgang. Wer nordwestlich von Solothurn auf Rockmusik stand, traf sich an den Wochenenden jeweils an den gleichen Orten. «Die Instrumente beherrschten wir kaum», erinnert sich Matthias Freiburghaus und lacht. Doch die paar Gitarrengriffe aus der Musikschule reichten aus, um die Hits von AC/DC und Guns N’Roses nachzuspielen. Und um die Nachbarn des Proberaumes in Bellach zu ärgern.

Snap blieben eines dieser One-Hit-Wonder. Doch das Internet revolutionierte die weltweite Kommunikation. Auch die jungen Musiker bastelten sich eine Seite im Netz zusammen. Ziemlich statisch war sie und eintönig. Zu Beginn kann man das auch von ihrer Hardrock-Musik behaupten. Mad Socks nannten sie sich (das trendige «x» kam erst später dazu), nachdem Namen wie Aufschäumende Bierflaschen oder Einfrierende Eskimos verworfen worden waren. Dann kam Adrian Furer, und mit ihm der Crossover. Die Gründungsmitglieder Matthias Freiburghaus, Mike Sutter, Lorenzo Meister und Martin Ryffel tranken Bier im Nelson Pub am Rossmarktplatz in Solothurn, als ein Jüngling mit «Pantera»-Käppi zur Tür hineinkam. «Der Typ sah nach Heavy Metal aus, das gefiel uns», so Freiburghaus.

Heute mehr Rock als Rap

Crossover hiess nun die Musik der Stunde. Sänger Adrian Furer rappte über den Metalcore der beiden Gitarristen, des Bassisten und des Schlagzeugers. Die Platten kauften Mad Sox im Tribe am Solothurner Landhausquai. Ladenbetreiber Mike Stocker wusste genau, worauf die Bandmitglieder standen und versorgte sie mit den neusten Scheiben von Dog Eat Dog, Body Count, Clawfinger und Cypress Hill, die diese Mixtur von Hip Hop und Metal berühmt machten. Mad Sox tourten durch die Schweiz, spielten rund 25 Konzerte pro Jahr, schrieben regelmässig Songs. 2002 produzierten sie in der Slowakei ihr erstes Album «Never Die» und spielten dort mehrere Konzerte, unter anderem als Vorgruppe von den Toten Hosen. Für alle Bandmitglieder ist es ein Karrierehöhepunkt geblieben.