Was haben eine Platztaufe, ein 80. Geburtstag und ein altes Bahnhofsschild miteinander zu tun? Es sind Puzzlesteine, die miteinander verwoben, dazu führten, dass der Platz beim alten Bahnhof in Subingen gestern auf den Namen «Rolf Sauser Platz» getauft wurde. Der Platz wurde nach dem Bau der Langsamverkehrsroute entlang der Bahnlinie komplett neu gestaltet und soll mit dem modernen Brunnen und dem Baumdach zu einem Dorfplatz und Treffpunkt für die Bevölkerung werden.

Rolf Sauser, viele Jahre Gemeindepräsident in Subingen, konnte gestern seinen 80. Geburtstag feiern. Seine Kindheit verbrachte er gemeinsam mit seinen sechs Geschwistern, die alle noch leben, im ehemaligen Bahnhofsgebäude. Sein Vater war nämlich Bahnhofsvorstand.

1996 wurde der Bahnhof in Subingen geschlossen. Mit den Regionalzügen verschwand auch das offizielle blaue Bahnhofsschild, das die Behörden gerne behalten hätte. Zufällig fand es Anita Sauser, eine Nichte von Rolf Sauser, vor rund eineinhalb Jahren in einem Antiquitätengeschäft in Neuenburg. Sie erstand das Schild und brachte es zurück ins Wasseramt. In der Zwischenzeit wurde es poliert und aufgefrischt.