Der Kiesabbau in der bisherigen, rund 600 Quadratmeter grossen Grube Haulital erschöpft sich spätestens bis ins Jahr 2022/23. Deshalb will die Bürgergemeinde, der das gesamte Areal in der Nähe zum Ortsteil Ichertswil und zu Leuzigen gehört, rechtzeitig vorsorgen.

Bereits haben Gespräche mit dem Kanton stattgefunden, wie Bürgergemeindepräsident Daniel Furrer und Marco Baroffio als Grubenverantwortlicher der Bürgergemeinde im Rat ausführten. Der Kanton, der 1956 diese Grube der Bürgergemeinde schenkte, unterstütze das Vorhaben, ein weiteres Gebiet im Bürgerwald einzuzonen.

Handeln soll es sich um eine Erweiterung in drei Schritten. Der erste rund 620 Quadratmeter grosse Bereich, der sich bereits in der Reservezone befindet, soll nun für den Kiesabbau erschlossen werden und bietet gemäss Sondierbohrungen eine Kiesmächtigkeit von 3 Mio. Kubikmetern, die bei nachhaltigem Abbau bis 2050 reichen.

Danach erst sollen entsprechend dem Kantonalen Abbaukonzept zwei weitere Teile in Angriff genommen werden. Bereiche der alten Grube seien aufgefüllt und bereits wieder aufgeforstet, berichtete Furrer.