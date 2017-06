In diesen Tagen wird mit den Arbeiten für den Zentrumsbau in Derendingen begonnen. Mit einem Spatenstich wurde der Start markiert. Richtig feiern will man aber erst im September, wenn die eigentlichen Hochbauarbeiten anfangen.

«Es ist ein gutes Gefühl, dass die Bauarbeiten nach einer so langen und intensiven Planungsphase nun endlich beginnen», erklärte Roger Siegenthaler (Präsident Baukommission Derendingen Mitte). Für die Baukommission war es nicht ganz einfach die Bedürfnisse des Bauherrn, der Vereine und der Schule in einem zu verpacken. «Mit diesem Prozess sind wir auch noch nicht ganz fertig, obwohl wir mit dem Bauen beginnen.»