Die Rechnung 2016 schliesst mit einem hervorragenden Jahresergebnis. Hauptgrund dafür ist die bereits angekündigte rückwirkende ausserordentliche Steuerzahlung einer Firma. «Bei den Steuererträgen der juristischen Personen aus Vorjahren haben wir insgesamt mit einer Million Franken gerechnet – erhalten haben wir 13 Millionen», so Gemeindeschreiber Mario Caspar. Das sei sicher ein Schlüsselmoment der Rechnung und Grund für das besondere Resultat. Es handle sich aber klar um eine einmalige Zahlung, die sich in diesem Ausmass nicht wiederholen werde. Der Name der Firma wird offiziell nicht genannt. Es ist aber ein offenes Geheimnis, dass es sich um die Medizinaltechnikfirma Stryker handelt.