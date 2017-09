Enttäuschte Befürworter

Es sei wie ein Lesen im Kaffeesatz, wolle er den enttäuschenden Ausgang der Abstimmung zu erklären versuchen, so Motionär Eric Send. «Wir akzeptieren das Resultat. Eine Mehrheit der Biberisterinnen und Biberister will mit Tempo 50 auf der Bleichenbergstrasse durch das Quartier fahren.» Ein Grund für das Resultat sei vielleicht gewesen, dass nicht grundsätzlich über Tempo 30, sondern bereits über konkrete Massnahmen abgestimmt wurde. «Heftig kritisiert wurden die ‹Berliner Kissen›.» Die Befürworter von Tempo 30 im Bleichenberg wollen nun schauen, dass es zumindest an neuralgischen Punkten Verbesserungen gibt.

Tempo-30-Gegner Markus Grütter darf sich Sieger der Abstimmung nennen. Der klare Entscheid freue ihn sehr. «Ich kann feststellen, dass sich die Bevölkerung nicht von der Mobilisierungskampagne der Befürworter und nicht von Emotionen hat leiten lassen, sondern die Sache mit Vernunft anpackt.»

Er habe vermutet, dass dieses Projekt abgelehnt wird. Im Vorfeld sei er von vielen Leuten darauf angesprochen worden mit der Bitte, er solle doch etwas dagegen unternehmen. «Das Resultat zeigt, dass eine Mehrheit des Gemeinderates sowie die SP und die Grünen bezüglich der Verkehrspolitik in den letzten Jahren komplett am Volk vorbei politisiert haben. Es war höchste Zeit, dass eine Urnenabstimmung stattfindet.»

Nachteiliger Motionstext

Gemeindepräsident Martin Blaser ist enttäuscht. Er habe auf die Solidarität der Biberister gezählt. «Aber viele Autofahrer empfinden Tempo 30 auf den Sammelstrassen Aesplistrasse, Poststrasse und Bleichenbergstrasse als schikanös», gibt er eine Begründung für das Resultat. Der Gemeinderat müsse das Thema wieder aufnehmen, damit wenigstens in den Quartierstrassen Tempo 30 eingeführt werden könne. «Über eine Tempobeschränkung in den Quartier-strassen kann man sicher diskutieren. Ich frage mich jedoch, ob dies im Bleichenberg überhaupt nötig ist», entgegnet Markus Grütter.

Nachteilig, so Gemeindepräsident Blaser, habe sich der Motionstext erwiesen. «Der Gemeinderat wollte Tempo 30 in den Quartieren einführen, aber nicht auf den Sammelstrassen. Das wäre in seiner Kompetenz gewesen. Motionär Send wollte die Einführung im gesamten Gebiet und ist nun gescheitert.»Kommentar rechts