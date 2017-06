Die Vision der Halter AG erinnert an die Wiederauferstehung eines heruntergekommenen Quartiers in einer Metropole. Zuerst sollen Experimentalisten und Individualisten, Künstler und Kulturschaffende Besitz von dem verfallenen Industrieareal nehmen. Ihnen folgen Trendsetter, die in diesem anregenden Milieu leben und arbeiten wollen. Was danach folgt, wird vom Bedarf der Zukunft bestimmt.

Die Gemeinde unterstützt die Schaffung dieses Freiraums mit dem Hinweis auf übergeordnete Ziele. Die Schweizer haben dem Raumplanungsgesetz zugestimmt, sagte Pia Ringenbach, Präsidentin der Ortsplanungskommission. Dieses beinhalte zwei zentrale Punkte. «Die Zersiedlung soll gestoppt werden, indem man bereits überbaute Flächen nutzt. Weiter wird eine verdichtete Bauweise gewünscht.»

In den ersten 10 Jahre bis gegen 2030 sollen aber nur 150 bis 200 Wohnungen mit zirka 250 bis 350 Bewohnern gebaut werden. Zudem werden in dieser Phase rund 100 Arbeitsplätze entstehen. Dieses Wachstum könne die Gemeinde, so Gemeindepräsidentin Jasmine Huber, mit ihren bestehenden Strukturen gut aufnehmen. In der ersten Entwicklungsphase sei voraussichtlich keine zusätzliche Gemeindeinfrastruktur (Schule, Strassen, Kanalisation etc.) notwendig.

Auch interessant fürs Gewerbe

In der Diskussion wollte Willi Lindner das Verhältnis zwischen Miet- und Eigentumswohnungen wissen. In der Schweiz liege der Anteil des Wohneigentums etwa bei 40 Prozent, erklärte Mettler. Im Attisholz rechne er mit weniger Wohneigentumsanteil. Jasmine Huber ergänzt, dass das Areal auch eine Chance für das Gewerbe im Unterleberberg sei, weil Gewerbeland rar ist. Angesprochen wurde zudem die Mobilität, welche aber schon im gültigen Teilleitbild und der folgenden Nutzungsplanung «detaillierter» ausgeführt ist, wie Planer Thomas Ledermann erklärte. Ein Thema war auch die Entwicklung des Steuerfusses, die aber niemand voraussagen konnte.

Nicht zuletzt wurde gefragt, was die Entwicklung des Areals den Riedhölzern überhaupt bringe. «Wir haben keine Brache mehr, und wir erhalten ein urbanes Quartier mit Kultur und Lädeli sowie einen Zugang zur Aare», sagte die Gemeindepräsidentin. Die Frage eines Scheiterns, sei für die Halter AG kein Thema. «Wir sind breit aufgestellt und haben schon viele komplexe Aufgaben gelöst», so Mettler. Für den Erfolg brauche es auch die entsprechenden Rahmenbedingungen. Diese würden sie mit dem vorliegenden räumlichen Teilleitbild erhalten. Die Mitwirkung läuft über zwei Monate bis 25. August.