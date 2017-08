Der Neubau wird zudem komplett Rollstuhl gängig gebaut. Ebenso wird die Küche in den Neubau verlegt und den eigentlich schon heute erforderlichen Kapazitäten angepasst. Im Altbau werden die Dachzimmer aufgehoben. Wer von den Bewohnerinnen und Bewohnern in den Neubau wechselt und wer im dereinst sanierten Altbau sein Zimmer behalten wird, sei gemäss Rauber noch zu entscheiden.

Auch die Mitarbeitenden erhalten mehr Platz. So wird das kleine Büro im Rahmen der Sanierung des Altbaus vergrössert und es gibt einen klar erkennbaren Eingangsbereich mit Empfang für Besucherinnen und Besucher.

Nur dank Spenden realisierbar

Das ganze Bauvorhaben mit Sanierung des Altbaus kann gemäss Rauber nur durch grosszügige Spenden umgesetzt werden. Namentlich sind das die MBF Foundation, die Ernst Göhner Stiftung, die Solothurner Bürgschaftsgenossenschaft, Swiss Life sowie eine weitere Stiftung, die anonym bleiben will.

Durch den Neubau wird sich am Grundangebot und den Zielsetzungen nichts ändern. Die «Villa Rosentau» besteht seit 2002 und funktioniert rechtlich als gemeinnütziger Verein. Mit vier Einrichtungen an drei Standorten, insgesamt 29 Betten und einer Tagesstätte werden die Kernaufgaben – die Schaffung eines eigenständigen Lebensraumes für psychisch und mehrfach behinderte Erwachsene und deren Reintegration – weiter gelten. Nach dem Neubau könnte das Platzangebot um 2 Wohnplätze und 5 Plätze in der Tagesstätte ausgebaut werden. Ein Gesuch ist beim Kanton eingereicht worden.

Der Neubau erfüllt die gesetzlich vorgegebenen Mindestanforderungen und ist eine logische Folge innerhalb eines Professionalisierungsprozesses der gesamten Institution, welcher 2009 mit einer umfassenden Reorganisation und Neuorientierung begann. Die Kosten des Neubaus sind auf 2 900 000 Franken veranschlagt, die anschliessende Renovation der «Villa Rosentau» auf 900 000 Franken. Zusammen mit dem vorgängigen Grundstückkauf betragen die Gesamtprojektkosten 4 500 000 Franken. Realisiert wird das Projekt durch die Architekten Aarplan AG.