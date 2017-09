Ob die beiden mit anderen Gänsen in den Süden geflogen sind? «Das ist ausgeschlossen», erklärt Flury. «Eine der beiden Gänse hat von Geburt an einen krummen Schwanz, sie kann also nicht fliegen. Ausserdem hat es im Gehege nicht genügend Platz, sodass eine Gans genügend Anlauf holen könnte, um zu fliegen.»

Er hegt einen anderen Verdacht: «Da wir alles andere ausschliessen können, vermuten wir, dass jemand die beiden Gänse gestohlen hat.» Er könne sich aber nicht vorstellen, weshalb man die Tiere stehlen sollte: «Höckergänse haben keinen besonderen Wert, für uns sind sie jedoch von emotionaler Bedeutung.» Aus diesem Grund bittet er bei Facebook um Mithilfe bei der Suche nach den Beiden. (chg)