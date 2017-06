Der frische Wind in Horriwil hält auch Traditionen in Ehre. Der in Horriwil eingeheiratete Wahlkommissionspräsident Attila Lardori erfuhr vom Horriwiler Dorflied, das irgendwo in einer Schublade schlummere und an dem seine neue Verwandtschaft in den 1940er Jahren massgeblich beteiligt war. Nach einer Suche wurde er fündig und behändigte Lied und Noten. Dann animierte er das Frauechörli Horriwil, welches das Lied zum Anlass der Gemeindeversammlung einstudierte und zur Freude aller vortrug.

Lardori erzählte in der Folge von der Arbeit der Wahlkommission. Dieser gelang es, für das bald 900-Seelen-Dorf eine Gemeinderatswahl mit mehr Kandidaten als vorhandenen Sitzen zu organisieren. Er blickte auch nach vorne, auf die Gemeindepräsidentenwahl. Diese wurde wegen dem überraschenden Rücktritt des bisherigen Gemeindepräsidenten verschoben. «Wir fanden es nicht passend, wenn der neue, im Februar gewählte Gemeindepräsident bereits jetzt wieder hätte antreten müssen», so Lardori.

Die Wahl findet nun am 24. September statt. Wahlvorschläge müssen bis 7. August eingereicht werden. Der neue Gemeindepräsident Martin Rüfenacht tritt wieder an. «Von Konkurrenten habe ich bis jetzt nichts gehört», so Rüfenacht. Wird er Gemeindepräsident, muss von den gewählten neuen Gemeinderäten die letztplatzierte Nicole Schnyder weichen.

Eigenkapital wächst

Der frische Wind fand eine Fortsetzung in der Präsentation der Rechnung 2016 durch den neuen Gemeindepräsidenten. Martin Rüfenacht hatte sich beim externen Finanzverwalter Roland Kummli, der in Subingen die Finanzen verantwortet, genau informiert und konnte die wesentlichen Zahlen und deren Zustandekommen den anwesenden 34 Stimmberechtigten problemlos nahe bringen.

Die Erfolgsrechnung schliesst nach einem zusätzlichen Abschreiber von 154'950 Franken mit einem Ertragsüberschuss von respektablen 363'160 Franken, bei einem Gesamtaufwand von 4,178 Mio. Franken. Die Nettoinvestitionen betrugen 265'926 Franken. Grösster Brocken war der Abschluss der Sanierung Schulhaus. Dort konnte der Kredit von 255'000 Franken beinahe punktgenau eingehalten werden. Das Pro Kopf-Vermögen liegt inzwischen bei 3237 Franken.