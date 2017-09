Zumal, so der Gemeindepräsident, sich die Zuchwilerinnen und Zuchwiler ihr Sportzentrum immer schon etwas kosten liessen. «Abstimmungsvorlagen sind klar angenommen worden. Im Gemeinderat und an Gemeindeversammlungen erhält das Sportzentrum jeweils deutliche Mehrheiten.» Die Beteiligungen der Regionsgemeinden am Sportzentrum «sind ein Bekenntnis für unser Sportzentrum».

Stimmen gegen die Sanierung

Die SVP liess sich von diesen beinahe erdrückenden Belegen für die positive Stimmung der Zuchwiler für ihr Sportzentrum nicht beirren. Sie wiederholte alt bekannte Bedenken. «Das Freibad haben wir in Gottes Namen nun mal», setzte Ersatzgemeinderat Markus Mottet an. «Aber die Finanzlage von Zuchwil wird nachhaltig geschädigt, wir lehnen die Sanierung ab.»

Auch Ersatzgemeinderätin Susanne Grütter (SP), die den in Ausstand getretenen SZZ-Verwaltungsrat Patrick Marti vertrat, erhob Bedenken wegen des Energiebedarfes für die Traglufthalle. «Ja, die Halle braucht viel Energie», stimmte Peter Baumann, Leiter Bau und Planung, zu. Wasser und Luft müssten geheizt werden. Immerhin werde die Energie per Fernwärme herantransportiert, und das neue Becken sei isoliert. «So wie ich SZZ-Direktor Urs Jäggi kenne, wird er alles unternehmen, um die Anlage energietechnisch zu optimieren», sagte Baumann. Damit waren die Bedenken geäussert.

Der Sanierung mit Traglufthalle wurde mit 8 Ja gegen 2 SVP-Nein zugestimmt. Auch SZZ-Verwaltungsrat Daniel Grolimund (CVP) befand sich im Ausstand, hatte aber keinen Ersatz. Das Sanierung ist an der ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom 18. September traktandiert und kommt am 26. November an die Urne.

Investition wäre Nullsummenspiel

Das Freibad ist eines von elf Profitzentern im SZZ, «aber nicht kostendeckend», wie Urs Jäggi im Gemeinderat erklärte. Die Schäden an der Bausubstanz, Technik und Infrastruktur seien immens. So komme es zu Hautschürfungen, Wasserverlusten und die Technik und Steuerung sei inzwischen dermassen alt, dass kaum jemand sich noch auskenne. 2001 wurde schon eine Sanierung thematisiert. Jetzt sei der Zeitpunkt gekommen. «Wir wollen das Freibad für alle Benutzergruppen attraktivieren.» Mit 6 Bahnen sei das 50-Meter-Becken richtig dimensioniert. «Mehr Bahnen kommen zu teuer.» Ausgeführt wird das Becken in Chromstahl. Und genutzt wird das Freibad an 120 Tagen.