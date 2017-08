Wieso haben Sie gerade die Verantwortlichen aus dem Kanton Solothurn und aus Biberist an die Tagung an der ETH eingeladen?

Anita Grams*: Aus unserer Forschung wissen wir, dass im Schweizer Mittelland 2/3 der Siedlungsflächenreserven in Gemeinden liegen, die weniger als 10'000 Einwohner haben und zudem meist im Milizsystem organisiert sind. Der Kanton Solothurn weist im Vergleich mit anderen Mittelland-Kantonen viele solch kleiner und mittlerer Gemeinden auf. Die Kantonsplanung hat im Rahmen der Überarbeitung der Richtplanung spannende Ansätze verfolgt, mit den besonderen Bedingungen in diesen Gemeindetypen umzugehen.

Die Gemeinde Biberist ist mit ihren rund 8500 Einwohnern eine Vertreterin dieser kleinen und mittleren Gemeinden im Schweizer Mittelland, die herausfordernde Planungsaufgaben zu lösen hat. Gemäss der kantonalen Siedlungsstrategie hat die Gemeinde Massnahmen zu prüfen, wie die Bauzonen dichter genutzt werden können. Das ist eine Aufgabe, die mit dem revidierten Raumplanungsgesetz auf eine Vielzahl der Schweizer Gemeinden zukommt und nicht mit «Rezepten» zu lösen ist. Ausserdem ist uns in der Vorbereitung der Tagung aufgefallen, welch grossen Wert die langjährige Erfahrung und Zusammenarbeit von Gemeindepräsident, Baukommissionspräsident und Kantonsplaner hat. Gute Planung braucht Erfahrung und Vertrauen zwischen Gemeinde und Kanton. Diese Voraussetzungen erfüllen der Kanton Solothurn und die Gemeinde Biberist bestens und sind damit für andere Kantone und Gemeinden ein gutes Vorbild.

Was machen die Biberister Behörden gut, wenn es um die Innenentwicklung geht?

Mit der Innenentwicklung soll eine Gemeinde nicht primär mittels Einzonung von neuem Bauland wachsen, sondern das Potenzial innerhalb des bereits bebauten Gebietes nutzen. Dazu muss man dieses Potenzial zuerst einmal erkunden. Innenentwicklung ist nicht einfach pauschal Verdichtung und allgemein gültige Rezepte für die Umsetzung gibt es auch nicht. Jede Gemeinde ist anders und muss sich ihre Innenentwicklungsstrategie massschneidern. Das haben die Planungsverantwortlichen der Gemeinde Biberist erkannt und investieren nun finanzielle, personelle und zeitliche Ressourcen in eine konkrete Vorstellung darüber, wo und wie sich Biberist in den nächsten 15 Jahren entwickeln will – und auch nicht will. Damit ist nicht nur die kommunale Richtplanung gemeint (Dorfkernkonzept), sondern vielmehr auch Testplanungen über strategisch wichtige Gebiete (Schwerzimoos, Fällimoos und Schöngrün), die in Zusammenarbeit mit den Grundeigentümern entstehen. Das ist im Vergleich mit anderen Gemeinden im Mittelland überhaupt nicht selbstverständlich. Für eine Umsetzung der Strategie «Innenentwicklung vor Aussenentwicklung» gibt es nur den Weg der Zusammenarbeit, alle müssen am selben Strick ziehen. Dieses vertrauensvolle Klima zwischen Grundeigentümern, Gemeinde und Kanton ist in Biberist spürbar und sollte unbedingt weiter gepflegt werden.

Wie können die kantonalen Behörden die Gemeinden unterstützen?

Mit der kantonalen Richtplanung verfügt der Kanton über ein strategisches Instrument, das die koordinationsbedürftigen Vorhaben in einer Gesamtschau darstellt. Deshalb ist der Kantonsplaner in der Lage, zukünftige Chancen und Risiken für eine Gemeinde über ihre Grenzen hinaus bereits früher abzuschätzen, bevor sich in der Gemeinde diese Fragen konkret stellen und nach einer planerischen Lösung rufen. Deshalb ist ein direkter und regelmässiger Austausch zwischen den beiden Planungsebenen sehr wichtig. Am effektivsten gestaltet sich ein Austausch über konkrete Aufgaben. Das kann die anstehende Ortsplanungsrevision sein, Testplanungen oder wie eben in Biberist erfolgt Testentwürfe auf strategisch bedeutsamen Grundstücken wie das beispielsweise mit dem Dorfkernkonzept der Fall ist.

Zeit ist ein wichtiges Thema. Planungsprozesse dauern heute länger. Besteht da nicht die Gefahr, dass geschickte Bauherren die Gemeinden mit einem forschen Tempo vor vollendete Planungen stellen, die die Gemeinden gar nicht möchten?

In der Tat ist Innenentwicklung aufwendiger, anspruchsvoller und langwieriger als Siedlungsentwicklung auf der «grünen Wiese». Fast 2/3 der Stimmbevölkerung hat 2013 der Revision des Raumplanungsgesetzes zugestimmt. Damit sind Grundeigentümer verpflichtet, dies nun auch auf der eigenen Parzelle in die Tat umzusetzen. Grundeigentümer von Bauparzellen, die innerhalb des bestehenden Siedlungsgebiets liegen sind zu wichtigen Akteuren in der Umsetzung der Siedlungsentwicklung nach innen geworden. Umgekehrt gilt, dass die Planungsbehörde aktiv auf Grundeigentümer zugehen muss, um die im Raumplanungsgesetz vereinbarte Innenentwicklung auch einzufordern. Mit einem kommunalen Richtplan und Testentwürfen an strategisch bedeutsamen Orten ist eine Gemeinde gut vorbereitet, um kompetent bei Neuplanungen Privater von Anfang an mit zu diskutieren. Wichtig ist, dass die Gemeinde konkrete und eben nicht diffuse Vorstellungen für ihre räumliche Weiterentwicklung hat. Es reicht nicht mehr, pauschal eine bauliche Verdichtung zu fordern, sondern die Planungsbehörden müssen den Grundeigentümern aufzeigen können wo dies sinnvoll ist und weshalb.

Im Workshop an der ETH war zu spüren, dass viele Gemeinden dieselben Probleme haben.

Vielen Gemeinden ist mittlerweile bewusst, dass Bevölkerungswachstum nicht mehr wie in den letzten Jahrzehnten mittels Einzonungen begegnet werden kann. Das bis anhin gültige Vorgehen, «Bauerwartungsland» auszuscheiden und in der folgenden Ortsplanungsrevision einzuzonen, ist mit der Revision des Raumplanungsgesetzes obsolet geworden. Der Kanton würde eine solche Ortsplanung nicht bewilligen. Vielmehr sind die Gemeinden verpflichtet, ihre Reserven innerhalb der Bauzonen auszuweisen und in ihrer Ortsplanung mit den Nachbargemeinden zusammenzuarbeiten. Dies stellt oft eine Herausforderung für kommunale Planungsbehörden dar. Oft sind die Geschossflächenreserven im eingezonten Bauland nicht bekannt und eine Tradition zur Zusammenarbeit der Planungsbehörden benachbarter Gemeinden nicht vorhanden. Eine weitere Schwierigkeit ist, dass viele Grundeigentümer der Mobilisierung von Geschossflächenreserven auf ihrer Bauparzelle passiv oder gar skeptisch gegenüberstehen. Die Gemeinde hat auf dem Papier zwar einige Reserven an Bauland, die Grundeigentümer haben jedoch nicht vor, dieses zum Beispiel für neue Wohneinheiten zur Verfügung zu stellen. Baulandhortung ist in kleinen und mittleren Gemeinden ein starkes Hemmnis für die Innenentwicklung und kann zu lange andauernden Blockaden für die Planung führen.

Was raten Sie? Inwiefern sollten Behörden ihr Denken verändern?

Raumplanung ist Gestaltung, nicht Verwaltung des Lebensraums und Innenentwicklung ist Chefsache. Insofern rate ich Planungsverantwortlichen in den Gemeinden, aktiv mit Ideen auf Grundeigentümer zuzugehen. Ebenso sollte Politik und Verwaltung gemeinsam Prioritäten setzen, wo und in welchem Mass, die bauliche Entwicklung mittel- bis langfristig konzentriert wird.

Ich würde mir wünschen, dass sich generell die kantonale Politik in Zukunft vermehrt den Herausforderungen der kleinen und mittleren Gemeinden abseits der grösseren Städte im Schweizer Mittelland zuwendet. Dies auch durch Unterstützung mit zusätzlichen Mitteln für die Planung. In den kleinen und mittleren Gemeinden befinden sich die grössten Siedlungsflächenreserven und der Grossteil dieser Gemeinden sind mit dem öffentlichen Verkehr gut erschlossen. Ohne gemeinsame Strategie besteht die Gefahr, dass im Zuge des prognostizierten Bevölkerungswachstums diese Reserven unkoordiniert bebaut werden. Innenentwicklung fordert also von der Politik und den Behörden neue Wege zu gehen, um die konkreten Chancen zu nutzen und kommende Herausforderungen zu meistern.

* Dr. Anita Grams ist Dozentin und Studiengangleiterin MAS-Programm Raumplanung ETH Zürich.