Ein Plus im Vergleich zum Budget gab es bei den Steuererträgen der natürlichen Personen aus den Vorjahren (100'000 Franken), bei den juristischen Personen (40'000 Franken) und bei den Grundstücksgebühren (60'000 Franken). Dem gegenüber stehen Mindererträge bei den natürlichen Personen im Vorbezug 2016. Dennoch haben sich die Steuererträge trotz der Steuersenkung von 135 auf 130 Punkte insgesamt um etwa 200 000 Franken zugenommen.

Die Versammlung genehmigte die Rechnung ohne Gegenstimme. Ebenso das Reglement über die Ausgleichsabgabe. Künftig wird bei Ein- und Umzonungen eine Ausgleichsabgabe von 20 Prozent fällig. Das Geld wird für raumplanerische Massnahmen, etwa Auszonungen verwendet. Ausgenommen sind ehemalige Ökonomiegebäude, die nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden, und für eine bessere Nutzung der Bauzone zugeführt werden.

Blumen für die Gattin

Jürg Willi konnte die 35 Stimmberechtigten auch von seinem Antrag in Sachen Inventurbeamter überzeugen. In Schnottwil amtet der Gemeindepräsident gleichzeitig als Inventurbeamter. Willi beantragte eine Ergänzung in der Gemeindeordnung. Die Befugnisse des Gemeindepräsidenten als Inventurbeamter sollen an eine Drittperson übertragen werden können. «Wir wollen nicht auslagern, aber im Konfliktfall an eine andere Person übergeben dürfen», erklärt Jürg Willi.

Konflikte seien möglich, wenn ein Fall im persönlichen Umfeld des Gemeindepräsidenten auftritt oder wenn die gesetzlichen Erben eine andere Person wünschen.

Ganz am Ende wurde nicht nur Jürg Willi gewürdigt, der zwölf Jahre im Gemeinderat, davon sechs als Gemeindepräsident wirkte. Er schenkte auch Blumen seinen wichtigsten Begleiterinnen in seinen sechs Präsidialjahren – seiner Ehefrau Jacqueline und der Gemeindeschreiberin Susanne Mülchi.