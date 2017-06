Der Schulstreit im äusseren Wasseramt könnte bald beigelegt werden. Am Mittwoch genehmigte die Gemeindeversammlung der Drei Höfe eine neue Vereinbarung der regionalen Schule äusseres Wasseramt (RSAW). Diese wurde nötig, weil die Kantonsregierung Kosten sparen und Schulstandorte schliessen will.

Damit beisst die Exekutive im äusseren Wasseramt aber auf Granit. Die Höfer wollen ihre Schule nicht aufgeben, und auch Bolken hält an der Institution fest, die für viele Bewohner ein Ort der Begegnung ist und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt.

In den letzten Jahren rang man in den fünf Gemeinden der RSAW um eine neue Verteilung der Kosten. «Es brauchte starke Nerven, gab Schweissausbrüche und auch unschöne Szenen», berichtete Gemeinderätin Yvonne Fürst über die zähen Verhandlungen. Umso erleichterter zeigte sie sich über den Verteilschlüssel.

Aeschi zahlte zu viel

Bisher trug vor allem Aeschi, gemessen an der Schülerzahl, einen überproportionalen Teil der Kosten. Die Gemeinde hatte die Vereinbarung deshalb letzten Sommer gekündigt. Bolken, das im Verhältnis zu den Einwohnern hohe Personalkosten verursacht, zahlte unterdurchschnittlich.

Neu werden die Schulkosten gemäss den Betriebskosten verrechnet, die in den einzelnen Standortgemeinden aufgrund der Lehrerpensen anfallen. Damit kommen diese für ihre individuell generierten Kosten selber auf. 90 Prozent davon sind die Löhne der Lehrpersonen.

Die Drei Höfe bezahlen künftig 22 Prozent an die Gesamtkosten, was eine minimale Kostensteigerung bedeutet. Die 34 anwesenden Stimmberechtigten der Drei Höfe genehmigten die neue Vereinbarung, inklusive einem Zustupf von insgesamt 100'000 Franken für Bolken, die dessen massiven Mehrkosten abfedern helfen sollen. «Es ist eine gute Lösung, die den Schulstandort für die Drei Höfe in den nächsten Jahren sichert», resümierte Gemeindepräsident Thomas Fischer. Die Vereinbarung steht in den kommenden Tagen auch in den anderen vier Standortgemeinden zur Disposition.