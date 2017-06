Küchenchef Pierre Kaufeis und Gastgeber Christoph Bohren strahlen immer noch um die Wette. Anfang Jahr wurde das «Gartenzimmer», das Gourmetrestaurant im «Sternen», von Gault Millau getestet. Und für gut befunden: 13 Punkte wurden vergeben und damit taucht das Restaurant in der nächsten Ausgabe des Guide zum ersten Mal unter der jetzigen Führung auf. Der «Sternen» befindet sich damit in guter Gesellschaft etwa mit der Seerose in Bolken (12 Punkte), der Taverna Romana in Hessigkofen und dem Limpach’s in Aetingen (beide 13 Punkte).