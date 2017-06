Der durch seine Teilnahme bei «The Voice of Switzerland» bekannt gewordene Musiker hat nun eine Bar eröffnet. Und zwar in Niederwil. Viel zu abgelegen, um eine gut besuchte Bar zu betreiben? Von wegen. An der Eröffnung von «Ralph’s Place», wie er seine Bar taufte, hätten 300 Menschen versucht, sich in das doch eher kleine Lokal zu drängen. Dieses befindet sich an der Hauptstrasse und ist mit viel Liebe zum Detail eingerichtet worden, wobei die Details meist etwas mit Motorrädern zu tun haben.