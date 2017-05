Vorbei die Zeiten, als zahlreiche Bucheggberger Dörfer über ein breites Angebot an Lebensmittelproduzenten verfügten. Reihenweise schlossen Käsereien, auch Bäckereien und Metzgereien gingen im letzten Jahrzehnt zu. Übrig geblieben sind die Bäckereien Ingold in Lüterkofen und Moser und Schluep in Messen sowie die Käserei Jakob in Buchegg. Doch auch einige Dorfläden haben überlebt. Im November 2014 hat Miriam Ruch in Lüterswil das Geschäft von ihrer Mutter übernommen. Sie bietet sämtliche Lebensmittel für den Grundbedarf an und führt ein Bistro.

Seit 30 Jahren betreibt Elisabeth Kipfer ihren Laden für Lebensmittel und Textilien in Schnottwil in dritter Generation. «Und das mache ich gerne», betont sie. Wie es nach der Pensionierung in zwei Jahren weitergeht, ist allerdings offen – nicht zuletzt auch aufgrund des Volg-Ladens, der kürzlich nebenan öffnete. Man müsse zusehen, wie sich die Kundenfrequenzen entwickeln. In Hessigkofen schliesslich öffnet Dora Schneider ihr Geschäft bis auf den Donnerstag noch jeden Tag. Eine Schliessung ist allerdings absehbar. Weil die Kundschaft zurückgehe und keine Nachfolge bereitsteht, werde der Laden danach nicht weitergeführt.