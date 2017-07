Nachdem der Regierungsrat im März die Pläne von Investor Bruno Planzer gutgeheissen hatte, zogen zwei Parteien ans Verwaltungsgericht weiter. Während die eine Beschwerde zurückgezogen wurde, wurde an der Sammelbeschwerde von 13 Parteien festgehalten. Nun haben diese Parteien aber mit Bruno Planzer in Gesprächen eine Einigung gefunden, wie Radio 32 berichtete. So soll in einem Dienstbarkeitsvertrag eine maximale Höhe von 30 Metern des geplanten Hochhauses festgeschrieben werden.