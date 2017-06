Gemeindepräsident Hans Ruedi Ingold verfügt zwar über eine gewisse Routine; doch die Freude über den zum siebten Mal in Folge erfolgreichen und stabilen Haushalt mit «schwarzen Zahlen und einem sehr schönen Plus» war ihm ins Gesicht geschrieben. Bei einem Aufwand von 14,3 Mio. und einem Ertrag von 14,8 Mio. resultierte ein Ertragsüberschuss von rund 466'000 Franken.

Das gute Ergebnis liess zusätzliche Abschreibungen zugunsten der Mehrzweckhalle in Umfang von 77'000 Franken zu. Den restlichen Ertragsüberschuss von 389'000 Franken wies die Versammlung dem Eigenkapital von 2,789 Mio. Franken zu. Investiert wurde «nur» für 579'000 Franken statt für die vorgesehene Million. «Keine Angst», so Ingold, «alle geplanten Investitionen sind erledigt, zum Teil aber nur noch nicht abgerechnet.» In der Analyse des Haushalts 2016 zeigt sich, dass die Steuereinnahmen im Betrag von gesamthaft 10,13 Mio. um 561 000 Franken über dem Budget lagen. Offenbar hat da der Bezug von 51 neuen Wohnungen im Dorf einen gewissen «Schub» ausgelöst.

Den herzlichen Dank an Finanzverwalter Roland Kummli verband der Gemeindepräsident mit der Hoffnung, dass die in Subingen bisher erlebten «biblischen sieben fetten Jahre» sich bei einem weiterhin gesunden finanziellen Weg fortsetzen mögen.