Aber entweder waren die Anlässe nicht durchführbar oder mit enormen Aufwand verbunden. Irgendwann beschloss das OK dann, sich Rat bei Urs Bucher zu holen. Zu dieser Zeit war Bucher der bekannteste Organisator von Parties in der Region.

«Zu zweit gingen wir dann bei Urs Bucher vorbei. Dieser machte klar, dass er uns nicht unterstützen wird, brachte uns aber auf die Idee, ein Fest auf einem Bauernhof anzudenken.» Für Geri Kaufmann war klar, das nur zwei Höfe in Aeschi infrage kommen. Und tatsächlich war Familie Aeschlimann auf dem Burghof sofort mit der Idee einverstanden. Je länger die drei Parteien (VBC Aeschi, Familie Aeschlimann und Urs Bucher) miteinander verhandelten, desto konkreter wurden die Ideen und schliesslich kam es doch noch zu einer Zusammenarbeit mit Urs Bucher, die sogar vertraglich unterzeichnet wurde.

Alles Openair

Die erste Ausgabe der Burghofnacht fand komplett Openair statt. «Wir haben das Areal mit viel Liebe und Einsatz dekoriert. Es war aber alles noch etwas behelfsmässig», erinnert sich Kaufmann zurück. So standen beispielsweise die Pferde noch im Stall und guckten direkt in die Bar hinein, die daneben aufgestellt war.

Die Kombination von Gastroangeboten und Musik, mitten in den Schul-Sommerferien, schien zu gefallen. Schon bei der ersten Ausgabe kamen 2000 Leute auf den Burghof. Und so wuchs der Event Jahr für Jahr weiter. Das Gastroangebot entwickelte sich, das Fest wurde auch von den Lokalitäten her grösser und es traten mehr Bands auf. So verwundert es nicht, dass sich im Spitzenjahr 7000 Leute auf dem Burghof tummelten. «Mir war es als OK-Präsident immer wichtig, dass wir Organisatoren untereinander ein gutes Verhältnis haben.» Es habe auch ab und zu Turbulenzen gegeben, aber die hätten sich letztlich immer gelöst und das Fest konnte stattfinden und alle hatten Spass dabei.

Kuh am Strassenrand

Fast von Anfang an warb die Burghofnacht mit Holzfiguren einer schwarz-weiss gefleckten Kuh, die im ganzen Wasseramt an den Strassenrändern aufgestellt wurde. In der Zwischenzeit hat die Kuh sogar einen Namen bekommen. Sie heisst «Burgi» und tummelt sich seit heuer mit Werbefilmchen auf Facebook.