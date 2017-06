Gemeindepräsident Bruno Eberhard begrüsste die Gemeinderäte zur zweitletzten Sitzung in der bisherigen Formation und wies auf ein Thema hin, das in der neuen Legislatur beschäftigen wird: «Hinsichtlich unserem dörflichen Gewerbe mussten wir in letzter Zeit einige Rückschläge verkraften: der Chäsi-Laden konnte nicht erhalten bleiben und das Bestehen der Metzgerei stand auf der Kippe.» Diesen Entwicklungen könne die Gemeinde nicht tatenlos gegenüberstehen. Zusammen mit dem Gewerbeverein Wasseramt Ost habe man sich an einen Tisch gesetzt und versucht, mögliche Lösungen zu erarbeiten.