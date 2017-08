Seine Schwester Ursula wohnt in Fraubrunnen und ist die Küchenchefin. Auch sie ist tief verbunden mit dem Hinterweissenstein: «Ich bin hier aufgewachsen und habe hier immer mitgearbeitet.» Die 54-Jährige Annegret Stucki-Weyeneth, die vor 30 Jahren Ueli Stucki heiratete, hat gemeinsam mit ihrem Mann die Gastgeberrolle übernommen.

Algerier und Eiercognac

Vieles habe sich verändert in den letzten 60 Jahren, blickt Ursula Moser-Stucki zurück. Sie erinnert an die Umbauten. Ueli Stucki ergänzt: «Früher hatten wir noch keine Gästebetten. Man schlief auf dem Strohlager.» Und wiederum Ursula Moser-Stucki fügt an: «In der Küche wurde gefeuert, und wir wuchsen ohne Dusche auf. Es war einfach.» Doch das Angebot aus Küche und Keller, aus welchem 1957 die Gäste wählen konnten, war bereits reichhaltig. Das Wienerschnitzel nature wurde für 2.20 Franken und die Pommes frites dazu für 1 Franken angeboten. Damals gab es noch den Ochsenmaulsalat (1.70 Franken) und dazu den Kalterer (4.50 Franken/Liter) oder den Algerier (4.60 Franken). Und bei den Spirituosen gefielen unter anderem der Bätzi (40 Rappen) oder auch der Eiercognac (80 Rappen). Heute sind es Rösti-Spezialitäten, die die gutbürgerliche Küche mit regionalen, frischen und hausgemachten Produkten ergänzen. «Und das Brot backen wir auch selber.»

Verpflegung für den Bundesrat

Brot dürfte es auch im Sommer 1994 gegeben haben, als sich der Bundesrat auf seinem «Reisli» auf der Terrasse des Hinterweissensteins verpflegte. In den Genuss kamen damals Bundespräsident Otto Stich, Ruth Dreifuss, Kaspar Villiger, Flavio Cotti und Dölf Ogi. Ob Arnold Koller das «Reisli» mitmachte, ist auf dem Foto in der Jubiläumszeitschrift zum 50. Geburtstag nicht auszumachen.

Zum Hinterweissenstein kommen nicht nur Bundesräte gerne, sondern eben auch viele Familienmitglieder, die im Betrieb mithelfen. Dazu gehört aber auch ein motiviertes Team, das die Familie Stucki entlastet, beispielsweise Sonja Lohm, die seit 20 Jahren im Service mitarbeitet. Ein Jubiläum, das nicht vergessen gehen sollte, wie Annegret Stucki findet. «Wir haben ein super Team.» Das braucht es, denn der Hinterweissenstein hat immer Saison. Auf die Berggänger wartet, nicht nur bei Sonnenschein, ein offener Gastbetrieb mit liebenswürdigen Gastgebern.