In Biezwil wurde Rita Mosimann still gewählt. Sie ist seit zehneinhalb Jahren Gemeindepräsidentin und war vorher bereits Gemeinderätin in Biezwil. Die 71-Jährige stellt sich nochmals zur Verfügung, damit eine Nachfolge aufgebaut werden kann. In den nächsten vier Jahren soll in Biezwil die Gemeindeautonomie erhalten und gefestigt werden. Am Herzen liegt ihr auch die Schaffung eines attraktiven Dorfplatzes. Still gewählt wurden auch Claudia Fringeli (Vizegemeindepräsidentin) und Werner Isch (Gemeindeschreiber).