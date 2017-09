Vogt-Schild Druck lud zur Präsentation der neuen Druckintegration ein. Kunden, Freunde des Hauses, Projektpartner, Vorstandsmitglieder des Industrieverbandes Solothurn, Vertreter von Gemeinden und Behörden und Mitglieder der Unternehmensleitung waren eingeladen. Dazu selbstverständlich alle Mitarbeiter. Geschäftsführer Rolf Steiner erklärte, wieso der 7. April 2016 für ihn wie «Geburtstag und Weihnachten zusammen» war. «An diesem Tag hat der Verwaltungsrat grünes Licht für unsere Wunschvariante mit der neuen Anlage und dem neuen Gebäude gegeben.» Am 22. Mai 2017 wurden bereits die ersten Bogen gedruckt. Bis dahin habe es viele Auseinandersetzungen im Team gegeben. «Diese waren immer konstruktiv und das Resultat steht nun da.» Die neue Druckmaschine sei massgeschneidert für den Standort Derendingen. Sie ermögliche den Druck von hochstehenden Produkten. «Unsere Kunden haben einen direkten Mehrnutzen und wir können unsere führende Stellung ausbauen», so Steiner.

Verwaltungsratspräsident Peter Wanner betonte, dass die AZ Medien AG zwar in die elektronischen Medien und in die Digitalisierung investieren. «Aber wir investieren auch in den Print.» Und weiter meinte Wanner auf eine Frage von Moderatorin Tanja Gutmann, dass das Geräusch der neuen Druckmaschine für ihn «ganz tolle Musik, ein super Sound» sei. Mit Liveübertragung auf einen Grossbildschirm wurde darauf die Maschine gestartet und jeder Arbeitsschritt kommentiert. Gespannt verfolgten die Anwesenden, wie die ersten Bogen von der Walze liefen. Abgerundet wurde der Anlass mit einer Diskussionsrunde, in der unter anderem Alex Miescher (Generalsekretär Schweizerischer Fussballverband) und Annemarie Wildeisen (Kochbuchautorin) mitdiskutierten.