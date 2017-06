Die Alpensicht ist kein Thema mehr in der Fragerunde. Willi Lindner erklärt, dass die Bürgerbewegung in der Mitwirkung etwa 50 Eingaben zum UVB machte, ohne Antworten zu erhalten. Glünkin sagt, dass im UVB sehr wohl Antworten zu den Eingaben gemacht werden. Und Hans Ramseyer erklärt, er habe mit den 50 Eingaben der Bürgerbewegung keinen Grund erhalten, am UVB etwas zu ändern.

Gemeinden kassieren

Eine Fragestellerin will wissen, wer zahle und wer kassiere. Glünkin erklärt, dass die meisten Kosten von der künftigen Betreiberin beglichen werden müssen. Sei es die Verfahrensgebühren oder die Aufträge für die Projektentwicklung und den UVB. Die Betreiberin müsse die Ausgaben in Millionenhöhe für die Vorarbeiten, später den Aufbau und den Betrieb sowie die Amortisationen mit den Einnahmen aus den Deponiegebühren decken können. «Es gibt lohnendere Geschäfte.» Sie stehe in Konkurrenz mit Deponiebetreibern beispielsweise in Lyss. Der Kanton schätze sich glücklich, in der SEG und letztlich mit Vigier einen Betreiber mit Know-how, Nachhaltigkeit und auch finanzieller Potenz zu haben, so Glünkin.

Verdienen werden auch die beiden Standortgemeinden Flumenthal und Riedholz. Bereits habe man sich geeinigt, eine Vereinbarung mit Steuersplitting zu erarbeiten. «Wir werden sicher mehr verdienen als heute. Die Gemeinde wird Freude haben, denke ich», sagt zur entsprechenden Frage die Gemeindepräsidentin von Riedholz, Jasmine Huber.

«80'000 Kubikmeter sind zuviel»

Lindner mahnt aber, dass 80'000 Kubikmeter Ablagerung jährlich zu viel sei. Glünkin erwidert, dass in den nächsten Jahren mehr Deponiematerial recycelt werden kann, gleichzeitig aber die Menge wegen der Siedlungserneuerung wachse. 80'000 Kubikmeter seien realistisch. «Sonst müssen wir mehr Material ausserkantonal deponieren.»

Eine Fragestellerin sorgt sich wegen den Fallwildzahlen. Hans Ramseyer bestätigt, dass diese Zahl aktuell hoch sei, wegen der Bahn und der Kantonsstrasse. «Wir beobachten die Entwicklung. Sollte diese Zahl signifikant ansteigen, werden wir Massnahmen ergreifen.» Die Rede ist von einer Wildtierwarnanlage. Entscheiden wird die Deponiekommission, die auch aufgrund einer Anregung ins Projekt aufgenommen wurde. Weitere Fragen zu den Emissionen, die kaum wahrnehmbar sein werden, zum Verkehr, der um 44 Lastwagenfahrten auf künftig 107 ansteigen soll, oder zu den Deponiestoffen werden beantwortet.