In Buchegg wird Verena Meyer-Burkhard (FDP) für eine weitere Amtsperiode als Gemeindepräsidentin bestätigt. Die 57-Jährige ist seit 2007 in Mühledorf und ab 2013 in der Fusionsgemeinde Buchegg Gemeindepräsidentin. Seit 2005 vertritt sie den Bucheggberg im Kantonsrat und ist 2. Vizepräsidentin des Kantonsrates. Seit 2009 ist sie zudem Schulverbandspräsidentin der Schulverbandes Bucheggberg. Weiter engagiert sie sich als Stiftungsrätin im Blumenhaus Buchegg und im Zentrum für körper- und sinnesbehinderte Kinder Solothurn. Als Mitglied der Trachtengruppe ist Verena Meyer öfter in der Tracht anzutreffen. Wenn die Zeit reicht, dann bewegt sie sich gerne sportlich an der frischen Luft.