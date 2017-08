Die Ausstellung «Kunst im Dorf» startet mit der Vernissage am Sonntag, 6. August, um 17 Uhr im Zentrum für Pflege und Betreuung Tharad. Gast ist neben anderen Regierungsrätin Brigit Wyss. Die Finissage findet ebenfalls im Tharad am Samstag, 30. September, um 17 Uhr statt (mit Apéro). Dort spricht der Künstler Pavel Schmidt. Führungen mit dem Fahrrad gibts jeweils ab 11 Uhr (Pestalozziplatz) am 13. und 27. August sowie am 10. und 24. September.

Der Künstlertreff mit Essen (Anmeldung: 079 436 05 48) in der «Traube» findet jeweils freitags ab 19 Uhr statt. Am Mittwoch, 16. August, wird um 20 Uhr im Restaurant Tharad ein Abendgespräch mit Schang Hutter durchgeführt (Suppe ab 19 Uhr, Reservation empfohlen: 032 681 61 99).

Am Freitag, 25. August, ab 20 Uhr musiziert ebenfalls im Tharad «Supersiech», die Band von Dülü Dubach. Konzerte werden zudem im Chappeli organisiert. «Musig im Chappeli» findet am 20. August, 17. September, 15. Oktober, 19. November und 10. Dezember jeweils um 17 Uhr statt.

Am Mittwoch, 6. September, um 19 Uhr organisiert Ernst «Änggu» Staub im Tharad ein Mundartznacht (bereits ausverkauft). Werke des Kunstschaffenden Markus Oesch sind in einer Sonderausstellung im Restaurant Tharad zu sehen. Für die Jüngeren wird am Samstag, 26. August, von 14 bis 17 Uhr in der Alten Turnhalle Mitteldorf ein Workshop organisiert. Und das dingkultfest, verbunden mit dem traditionellen Herbstfest des Tharad, ist am Samstag, 16. September, von 10 bis 17 Uhr. Zudem wird das Abrissprojekt «Traube» bemalt und ein Katalog zur Ausstellung herausgegeben. Was in dieser Auflistung vergessen ging, findet man unter www.dingkult.ch. (uby)