Wie funktioniert «cashless»? Via Homepage des Openairs Etziken eröffnet man sich ein Konto, registriert seine Billettnummer und lädt sein Konto via Kredit- oder Postkarte auf. Wenn man das Billett am Eingang tauscht – was für die ganz Eiligen bereits am Donnerstag (27. Juli) während des Kinderopenairs möglich ist –, wird das Konto mit dem Bändeli verlinkt, und schon hat man das Portemonnaie am Arm.

Die Bändeli können auch vor Ort mit Kreditkarte, Postkarte oder Bargeld an der Eingangskasse oder an einem speziellen Cash-Point auf dem Gelände aufgeladen werden. Geht das Bändeli kaputt oder verloren, kann ein neues mit dem Konto verlinkt werden, und so ist auch das Geld nicht verloren. «Wer sein Billett nicht registriert hat, hat diesen Vorteil allerdings nicht», so Ammann.

Kontrolle über die Ausgaben

Und wenn das Geld nicht reicht? Laut Ammann liegt die Limite pro einmal Aufladen bei einem Höchstbetrag von 500 Franken. «Wer möchte, kann ein sogenanntes ‹Auto-Top-up› einrichten. Wenn das Guthaben unter 20 Franken fällt, werden automatisch wieder 50 Franken aufgeladen.» Bei jedem Bezug erhalte man zudem eine Mail und könne kontrollieren, wie viel man ausgegeben habe. Wer zu viel Cash auf das Bändeli geladen hat, bekommt selbstverständlich sein Geld retour. Entweder gleich nach dem Openair an der Kasse oder als Rückzahlung auf das in seinem Konto hinterlegte Bankkonto.