Wie schon letztes Jahr waren auch dieses Jahr die Tickets für das Openair Etziken schon im März ausverkauft. Die Abendkasse muss also gar nicht erst aufgebaut werden.

«Das kleine grosse Openair», wie das Openair Etziken auch des Öfteren genannt wird, ist auch dieses Jahr wieder mit nationalen und internationalen Grössen am Start. Und wie immer, sind auch heuer Neuerungen auf dem Festivalgelände vorgenommen worden: bargeldloser Zahlungsverkehr, vergrössertes Food-Angebot, grösserer VIP-Bereich, bessere Organisation auf dem Zeltplatz und eine bessere Zufahrt zum Backstage-Bereich.

Musikalische Unterhaltung erster Klasse

Nachdem «Grüüveli&Tüüfeli» und «Silberbüx» das Openair für die Kleinen am Donnerstag angefeuert haben, wird an den folgenden beiden Tagen weiter aufgeheizt: am Freitag sind Lokalmatador Manillio, aber auch der spanische Musikstar Álvaro Soler, die deutschen Indie-Rocker «Sportfreunde Stiller», der angesagte Schweizer Soundkreator DJ Antoine und viele weitere auf der Bühne.

Das Samstagsprogramm enthält sogar vier Acts mehr als dasjenige vom Freitag. Mit dabei sind unter anderem Lo&Leduc, die zum zweiten Mal in Etziken auftreten, die Irish Folk Band «The Led Farmers», «Kaiser Chiefs» aus dem Vereinigten Königreich, der junge Bieler Senkrechtstarter Nemo, die Schweizer Rockpopband «Hecht», «Bakermat» aus den Niederlanden und viele weitere.