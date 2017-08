Zu den guten alten Töfflizeiten gab es keine Navigation mit GPS. Entweder man kannte den Weg oder hatte eine Karte dabei. So ist es auch auf der Töfflitour. Einige der Mofas sind mit einem Kartenhalter ausgerüstet. Da findet ein Roadbook, ein Ringbüchlein mit Bild und Text, Platz. Nach diesen Angaben wird von Punkt zu Punkt gefahren.

Während einer Testfahrt durch den Bucheggberg konnte das «Töffli-Buebe-Feeling» hautnah erlebt werden. Die Töffli knattern und stinken, wie das aus den früheren Zeiten bekannt ist. Wenn der Zeiger auf dem Tacho höher klettert, beginnt es in den Füssen zu kitzeln. Die Leute am Strassenrand winken oft, wenn eine ganze Gruppe auf den Töfflis, die mit Töfflibueb.ch angeschrieben sind, vorbeifährt. Die Route ist abwechslungsreich. Sie führt über Waldwege, aber auch durch Dörfer.

Via Lüsslingen und Nennigkofen geht es nach Lüterkofen und von dort aus nach Bibern und Gossliwil. Wer mag, kann eine Zusatzschleife in Büren an der Aare anhängen, die anderen fahren nach Biezwil, Lüterswil, Gächliwil, Hessigkofen, Tscheppach und Küttigkofen, bis es nach Lüterkofen und von dort via Nennigkofen und Lüsslingen zurück nach Solothurn geht.

Die Töffli können für einen Tagesausflug oder Abendtour gemietet werden. Man sollte genügend Zeit einplanen, wenn man den geselligen Teil mit Zwischenhalt geniessen will. Weil die Töffli laut sind und ein Helm getragen werden muss, kommt die Geselligkeit während der Fahrt etwas zu kurz. Dafür erlebt man die Schönheiten des Bucheggbergs hautnah und muss weniger schwitzen als mit dem Velo. Fazit: Eine lustige Sache, aber kein Anlass, der allzu oft wiederholt werden kann.