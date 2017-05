Heute Mittag fing das Dach eines Neubaus an der Längmattstrasse in Kriegstetten an zu brennen.

Wie die Kantonspolizei Solothurn auf Anfrage mitteilte, konnte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen.

Verletzt wurde niemand. Warum es zu einem Dachbrand kam, ist noch nicht geklärt. (naj)