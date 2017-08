Beim Waterslide Contest geht es darum, das andere Ufer unbeschadet zu erreichen. Nach den Vorläufen galt Rainer Gisiger als der grosse Favorit auf den Sieg. Der Schreiner aus Lommiswil hatte sich aus einer Schaltafel ein Paar ganz spezielle Skis gebastelt, mit denen er scheinbar mühelos über das Wasser glitt. „Er gleitet zwar perfekt übers Wasser, ist aber pickelhart und auf der Rampe kaum steuerbar“, erklärte Gisiger, warum er jedes Mal in den Strohballen am Ende des Auslaufs landete.

Anlauf sukzessive verkürzt

In den Finals wurde die Startbank stufenweise immer etwas tiefer gestellt, und zwar so oft, bis ein Teilnehmer nach dem anderen im Wasser versank. Schliesslich machte Favorit Gisiger im vierten Lauf tatsächlich einen Fahrfehler und so landete er „nur“ auf dem 6. Schlussrang. Sieger wurde Veit Derungs aus dem zürcherischen Schönenberg, der im neunten Lauf als einziger Land sah.

Am Sonntag verwandelte sich die Rampe noch in eine riesige Rutschbahn und auf dem Chapf gab es ein grosse Fest. So wurde der Waterslide Contest zum 75. Gebrutstag des Skiclubs Selzach ein toller Erfolg. „Als OK-Präsident bin stolz, dass wie mit unserem extrem jungen Team diesen Anlass so auf die Beine gestellt haben“, zog Aldo Mann eine erste Bilanz.

Wer nun auf den Geschmack gekommen ist und selber einmal einen tollkühnen Ritt wagen möchte, bekommt bereits in drei Wochen die nächste Gelegenheit, wenn am 25. und 26. August der Skiclub Niederbipp den nächsten Waterslide Contest durchführt.