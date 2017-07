Wie funktioniert «cashless»? Via Homepage des Openairs Etziken eröffnet man sich ein Konto, registriert seine Billettnummer und lädt sein Konto via Kredit- oder Postkarte auf. Wenn man das Billett am Eingang tauscht – was für die ganz Eiligen bereits am Donnerstag (27. Juli) während des Kinderopenairs möglich ist –, wird das Konto mit dem Bändeli verlinkt, und schon hat man das Portemonnaie am Arm.

Die Bändeli können auch vor Ort mit Kreditkarte, Postkarte oder Bargeld an der Eingangskasse oder an einem speziellen Cash-Point auf dem Gelände aufgeladen werden. Geht das Bändeli kaputt oder verloren, kann ein neues mit dem Konto verlinkt werden, und so ist auch das Geld nicht verloren. «Wer sein Billett nicht registriert hat, hat diesen Vorteil allerdings nicht», so Ammann.