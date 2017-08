In der Schweiz werden jährlich rund zwei Millionen Tonnen einwandfreie Lebensmittel vernichtet, laut dem gemeinnützigen Verein «Foodwaste». Gleichzeitig sind 600 000 Menschen von Einkommensarmut betroffen. Ist dieser Widersprüchlichkeit nicht entgegenzuwirken? Doch, die Nonprofit-Organisation «Tischlein deck dich» macht sich seit 1999 genau hierfür stark. Sie sammelt Lebensmittel von Grossunternehmern und verteilt sie an armutsbetroffene Menschen in der Schweiz. Nach Solothurn, Olten und Grenchen gibts nun seit einem Monat auch in Gerlafingen eine Geschäftsstelle.

Judith Trüssel, Pfarrerin der evangelisch-methodischen Kirche in Gerlafingen, hat sich freiwillig bei «Tischlein deck dich» gemeldet. Seit dem 3. Juli finden nun jeden Montagmorgen, zwischen 10 und 11 Uhr, die Verteilungsaktionen auch in ihrer Kirche statt. «Wir versorgen momentan 40 bis 60 Menschen. Es ist normal, dass die Bezüger anfänglich vorsichtig sind, aber es spricht sich herum. Jede Woche haben wir zwei, drei Bezüger mehr zu verzeichnen», so die 45-jährige Pfarrerin.