Und so spielten auf dem Buchrain Antirassisten mit Asylsuchenden Fussball, und alle feierten zusammen eine rauschende, zweitägige Party. Man klopfte sich freundschaftlich auf die Schultern und bestärkte sich in der gemeinsamen Meinung – ohne diese Meinung ernsthaft gegen aussen zu tragen. Wenn man in der Gesellschaft etwas bewirken möchte, wäre es nicht wirkungsvoller, einen Antiracup zu organisieren, bei dem bekennende «Ausländer-raus-Nationalisten» zusammen mit Asylsuchenden eine Mannschaft bilden? Niemand von den Organisatoren war bereit, sich öffentlich solchen Fragen zu stellen.

Kompromiss statt Schiedsrichter

Der Antiracup war ein Treffen Gleichgesinnter, die sich gegenseitig Transparente mit Schlagworten wie «Freundschaft», «Solidarität» oder «Widerstand» zeigten und sich moralisch unterstützten. In den USA nennt man das eine in sich geschlossene Blase, eine «Bubble». Die politisch extreme Linke blieb unter sich, definierte sich über ihre Feindschaft gegenüber den Rassisten und den Neonazis und genoss die Einigkeit. So wurde der 11. Antiracup zu einem schönen Fest mit guter Musik, feinem Essen und freundschaftlicher Stimmung. Teams wie die «Tussi Fraktion» sorgten für karnevaleske Farbtupfer, während andere Mannschaften den von Spiel zu Spiel wachsenden Ehrgeiz nicht verstecken konnten. Sportlich gesehen ist der Antiracup – wie jedes andere «Grümpelturnier» – wertlos. Weil auf einer holprigen Wiese gespielt wurde, sah man immer wieder wegen Misstritten humpelnde Teilnehmer.

Einen interessanten Ansatz fanden die Antiracup-Organisatoren in Sachen Fairplay: Schiedsrichter gab es keine, die Teams mussten im Zweifelsfall selber einen Kompromiss finden. Für den Jubiläumscup wurde eine zusätzliche Punkteverteilung eingeführt: Jedes Team erhielt am Ende der Gruppenphasen die Möglichkeit, das fairste Team seiner Gruppe auszuzeichnen. Das meistgewählte Team erhielt zusätzliche 3 Punkte – die für das Weiterkommen in die zweite Phase entscheidend sein konnten.