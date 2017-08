Seit bald einem Vierteljahrhundert ist die Wasserbar in Kriegstetten der bekannteste Treffpunkt für alle Wasserämterinnen und Wasserämter. Die Bar ist nur in den Sommermonaten geöffnet. Ihren Namen hat sie, weil sie rund um Wasser herum gebaut wurde. Genauer gesagt rund um einen ehemaligen Karpfenteich.

Als Urs Bucher vor 24 Jahren das damalige «Kreuz» übernahm, plätscherte der Karpfenteich auf dem Platz vor dem Restaurant vor sich hin, und hatte keinen wirklichen Nutzen mehr. Bucher entschloss sich daraufhin, den Teich umzunutzen und rund um das Wasser eine Bar zu bauen. In den Spitzenzeiten, als es entlang der Aare in Solothurn noch keine Partymeile gab, kein Solheure, keine Hafenbar, tummelten sich am Wochenende unzählige junge Leute – auch aus der Stadt Solothurn – in Kriegstetten.

Die Bar als Treffpunkt ist geblieben. Das Publikum ist heute etwas weniger zahlreich, dafür ist das Alter durchmischt und die Atmosphäre heimelig. (rm)