Die GEWA bietet neben der eigentlichen Gewerbe-Leistungsschau auch ein Rahmenprogramm für Gross und Klein. Eine Märchenerzählerin, die Seniorenbühne, Spielen mit der Ludothek, eine Clownin, Konzerte der Harmonie Gerlafingen, der Harmonie Biberist, der Schülerband Biberist, Drehorgelvorführungen, ein Auftritt der Tambouren und Tanzvorführungen lockern das Programm auf.

Am Freitag und am Samstag spielen zudem Light Food in der Halle 43 ab 20 Uhr auf. Am Sonntag lädt Jazzmin zum Jazzlunch und damit zum speziellen Muttertags-Brunch ein.

Für die 3- bis 7-Jährigen ist direkt neben den beiden Ausstellungshallen ein Kinderhort eingerichtet. Zusätzlich können sich die Kinder innerhalb der GEWA auf Schatzsuche begeben. Eine Schatzkarte aus Seegras (erhältlich am Infostand) führt durch die Ausstellung und auf die Jagd nach König Tritons verlorenem Schatz.

Interessierte können an der GEWA ein selbstparkierendes Auto oder das komplett autonome Fahren mit dem Elektroauto der ETH ausprobieren. Vor Ort ist auch Speed E – der Biberister Hersteller von Elektrobikes. Bei der Firma Nussbaumer ist Show-Polstern angesagt und einen speziellen Stand präsentiert auch die Roth Gerüste AG. Der Stand wurde von den Lehrlingen der Firma konzipiert, aufgebaut und wird auch von ihnen betreut.

Die Kantonspolizei Solothurn präsentiert ihr Patrouillenfahrzeug der neusten Generation. Die Feuerwehren von Biberist, Gerlafingen und Lohn-Ammannsegg sind ebenso wie die Samaritervereine präsent und zeigen, wie man sich in Notsituationen, bei Ausbruch von Feuer oder im Umgang mit Wasser richtig verhält.

Ausserhalb der beiden Ausstellungshallen ist die Sonderausstellung «Foto, Film und Kunst» zu finden.

Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt. Eine kulinarische Kreuzfahrt rund um die ganze Welt wird versprochen. (rm)