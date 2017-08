1942 — mitten im Zweiten Weltkrieg — wurde der Alterssitz Lüterswil eröffnet. Wo sich zuvor das überregional bekannte Kurhaus befunden hatte, sollte nun für das «körperliche und geistige Wohlbefinden» der Bucheggberger Frauen und Männer ab 60 Jahren gesorgt werden.

Heute, 75 Jahre danach, hat sich der Alterssitz zu einem mittelgrossen Betrieb entwickelt: Zusammen mit seinen Aussenstationen in Messen und Schnottwil beherbergt der Alterssitz 68 Senioren.

Alpakas im Demenzgarten

Im Alterssitz Lüterswil fand am Donnerstag die Pressekonferenz anlässlich des 75. Jubiläumsjahres statt. Rund 25 Bewohner trafen in der Wohnstube der Wohngruppe «Chlee» ein, um die Danksagung und den geschichtlichen Rück- und Ausblick durch Franz Müller, Präsident des Zweckverbands Altersheim Lüterswil, und Daniel Burkhalter, Mandatsheimleiter und Baubegleiter, zu verfolgen. Mit dabei waren auch das dreiköpfige Heimleitungsteam und Anina Schüpbach, Leiterin des Partnerbetriebes im bernischen Seniorenhof Iffwil.

Daniel Burkhalter blickte auf die elf Jahre seiner Arbeit in Lüterswil zurück: Im Altersbereich habe sich in den vergangenen Jahren viel getan, und auch in Lüterswil mussten Anpassungen vorgenommen werden, um den jetzigen und zukünftigen Bewohnern bedürfnisgerechtes Wohnen zu gewährleisten.

Mit der 2010 ausgearbeiteten Strategie «Alterssitz für alle Buechibärger 2015+» sei viel erreicht worden: Ausbau des Alterssitzes, Aufwertung der Wohnräume, Eröffnung des Sunne-Kafi, die Gründung der drei Wohngruppen «Himmublau», «Chlee» und «Oase», aber auch die Zusammenarbeit mit den beiden Aussenstationen «Chronehof» in Schnottwil und «Hofschmitte» in Messen. Besonders freut er sich über den Demenzgarten, der neuerdings auch das Zuhause von drei Alpakas ist.