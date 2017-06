Als letzte Gemeinde in der Region wählt am 2. Juli Bellach den Gemeinderat. Elf der 13 Gemeinderäte treten erneut an. Wie vor vier Jahren. Damit ist gleich gesagt, dass grosse Veränderungen in Bellach unwahrscheinlich sind. Von den elf Bisherigen waren vor vier Jahren deren sieben schon Bisherige. Damals kam es zu einer Sitzverschiebung im bürgerlichen Lager. Die SVP schnappte der FDP einen Sitz weg. Holt sich die FDP den Sitz zurück?