Für das Festgelände wurden zirka 24 Hektaren Land von den Landwirten zur Verfügung gestellt. «Natürlich werden sie entschädigt», sagt Schär. Dennoch ist es nicht selbstverständlich. Dieses Jahr beispielsweise waren die ersten Ernten ziemlich früh, weshalb die Bauern ihr Land länger nicht bepflanzen können.

Die Vorarbeiten werden vor allem vom Organisationskomitee geleistet. Dieses besteht aus Mitgliedern der Hornussergesellschaft Messen sowie den zwei Schützengesellschaften Ramsern und Balm. Sie werden an den beiden Wochenenden etwa 800 Helfereinsätze koordinieren. Insgesamt sind an den vier Spieltagen des Interkantonalen Hornusserfestes und des Nordostschweizer Verbandsfestes gegen 2000 Hornusser im Einsatz. Das Budget für den Megaanlass beträgt laut Adrian Schär 250'000 Franken.

Dicker Festführer

Der dicke Festführer zeigt, dass die Hornusserfeste breit unterstützt werden. «Ich habe fast zu günstig verkauft, aber ich wollte auch allen im Limpachtal Gelegenheit geben, die Feste unterstützen zu können.» Zudem liege das Limpachtal abseits der Zentren. «Niemand fühlt sich verantwortlich, und das Limpachtal ist selber wirtschaftlich nicht so stark.»

Das Material übrigens nimmt jede Hornussergesellschaft selber mit. Das heisst der Bock und die Nousse werden nicht etwa zur Verfügung gestellt, sondern sind Eigentum der spielenden Gesellschaften.

Zum Interkantonalen kann sich anmelden, wer will. «Der Eidgenössische Hornusserverband macht am Ende die Zuteilung zu den verschiedenen Interkantonalen.» Beim darauf folgenden Nordostschweizer Verbandsfest werden die Teams des Verbandes aus dem Seeland, Solothurn und Ostschweiz an den Start gehen.